Opmerkelijk: beste arbiter uit de Premier League vertrekt per direct naar... bond van Saoedi-ArabiÃ«

Opmerkelijk: beste arbiter uit de Premier League vertrekt per direct naar... bond van Saoedi-Arabië

door Redactie



Een opmerkelijk bericht uit Engeland. Topscheidsrechter Mark Clattenburg neemt afscheid van de Premier League en gaat binnenkort voor de Voetbalbond van Saoedi-Arabië werken.

Volgens de laatste berichten heeft Clattenburg een aanbod van de Saoedische bond geaccepteerd en zal hij Engeland nog voor aanvang van de speeldag van 25 februari verlaten. Het is voorlopig nog niet duidelijk welke functie Clattenburg precies gaat vertolken bij de Voetbalbond van Saoedi-Arabië.

Het nieuws is alleszins een enorme verrassing. De 41-jarige Clattenburg staat bekend als de beste Engelse arbiter van het moment en is ook op wereldniveau één van de allerbesten. In 2016 floot hij zowel de finale van de Champions League als de finale op het EK in Frankrijk.