24 uur later: Anderlecht krijgt stortvloed sollicitaties binnen

Anderlecht maakte gisteren bekend dat het op zoek gaat naar een eSporter, een speler die voor paars-wit gaat deelnemen aan internationale FIFA-toernooien. En die zoektocht is een groot succes.

Anderlecht is bijzonder in zijn nopjes met de respons die ze kregen. "Nog geen 24 uur geleden kondigde RSC Anderlecht aan dat het als eerste club in België een eSporter onder contract zou nemen. De reactie was meteen massaal, maar liefst 1301 gamers hebben zich reeds ingeschreven voor het eerste kwalificatietornooi in april", klinkt het bij de club.

De eSporter zal over dezelfde faciliteiten als de spelers beschikken en wordt betaald door de Brusselaars. “Dit aantal overtreft onze stoutste verwachtingen en bewijst dat eSports erg populair is bij onze fans”, aldus woordvoerder David Steegen.