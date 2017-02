Anderlecht 'analyseert' situatie, einde Eurostadion was nog nooit zo dichtbij

door Redactie



Komt het Eurostadion op Parking C van de Heizel er überhaupt nog wel? Het is maar zeer de vraag. RSC Anderlecht, dat na de bouw van het nieuwe stadion zijn intrek zou nemen in het nieuwe complex, 'analyseert' zijn situatie. Volgens de laatste berichten is een exit zelfs nakend.