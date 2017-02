Hanni verbaasd over kritiek: "Ik heb Anderlecht nooit indrukwekkend voetbal weten brengen"

Sofiane Hanni werd door René Weiler terug in het elftal gezet en de Algerijn bedankte daarvoor met een goal en een assist tegen Zulte Waregem. De kritiek dat Anderlecht nog steeds geen goed voetbal brengt, begrijpt hij eigenlijk niet goed.

Hanni heeft het moeilijk met de vergelijking met vroeger. "Soms verrast de kritiek op ons spel me wel, moet ik zeggen. Ik ben nu tweeënhalf jaar in België en ik heb Anderlecht nooit de competitie weten overvleugelen of indrukwekkend voetbal brengen. Ik denk dat de club in het verleden wel veel titels heeft gepakt op die manier en dat net vanwege die erfenis de supporters daarom vragen", zegt hij in HLN.

Ook hij grijpt de reorganisatie van afgelopen zomer aan om dat te verklaren. "Vergeet niet – de trainer herinnert er ons trouwens vaak genoeg aan – dat we een ploeg in opbouw zijn. Er zijn veel veranderingen geweest in de technische staf en de spelersgroep."