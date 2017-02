Youri Tielemans, de beste middenvelder ooit voor Anderlecht? De naakte cijfers

Youri Tielemans beleeft misschien wel zijn beste seizoen tot nu toe. Met 14 goals en 9 assists werkt hij ook aan zijn statistieken. Deed iemand op het middenveld ooit beter in loondienst van Anderlecht?

Met amper 19 lentes op de teller heeft Youri Tielemans toch al voor een mijlpaal weten te zorgen bij Anderlecht. Het is al zijn vierde (!) seizoen in de hoofdmacht van paars-wit, al lijkt hij deze zomer sowieso te gaan vertrekken. De man van 25 miljoen wordt hij al genoemd. En terecht?

Met 9 goals in de Jupiler Pro League en 14 goals over alle competities heen doet hij het voor een middenvelder waanzinnig goed. Doe daar ook nog eens negen beslissende passes bij en je komt bij een erg belangrijke speler voor Anderlecht terecht. En dan moeten er nog minstens een 16-tal wedstrijden komen voor paars-wit. Hij doet nu al beter dan de voorbije twee seizoenen.

Middenvelders die het beter deden dan Tielemans bij paars-wit? Ze zijn erg moeilijk te vinden. Lucas Biglia was in zijn meest doeltreffende seizoen (2012-13) goed voor 'amper' 5 goals en 9 assists. Hij had natuurlijk wel nog een meer verdedigende rol dan Tielemans, al zijn er ook meer aanvallend ingestelde middenvelders die de statistieken van Tielemans niet halen.

Jan Polak? 4 goals en 4 assists in zijn 'beste' jaar (2008-09), zelfs Dennis Praet was nooit zo beslissend voor paars-wit. In 2014-15 haalde hij met 9 rozen en 11 assists wel een erg hoog rendement. Hassan deed in 2006-07 wél het Astridpark erg vaak daveren: 16 goals, 5 beslissende passes.

Par Zetterberg? Die raakte hem ook niet voorbij met 8 goals en 14 assists in 2005-06, Walter Baseggio raakte in al zijn seizoenen nooit aan meer dan tien doelpunten in een jaargang. Youri Tielemans is dus wel degelijk een van de allergrootste middenvelders die ze in Brussel hebben gezien - qua statistieken dan toch.

De enige die hem echt naar de kroon wist te steken is ene Mbark Boussoufa. Die zorgde in 2009-10 met een knappe 18 goals én 26 assists voor cijfers die hem nog zelden iemand zal nadoen vanop het middenveld. In de competitie was hij toen voor 9 goals en 17 assists paraat.