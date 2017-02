Stijn Stijnen krijgt erg zware schorsing

door Redactie



Stijn Stijnen heeft een erg zware schorsing gekregen nadat hij een tijdje geleden bij een match van zijn club Sporting Hasselt door het lint ging. De trainer van de Limburgse club was het niet eens met een beslissing van de arbiter en ging vervolgens over de schreef.

Het Sportcomité van de Belgische Voetbalbond (KBVB) sprak een schorsing van twee maanden uit voor Stijnen. De voorwaardelijke straf van zes maanden die Stijnen nog meedroeg van een eerdere schorsing werd bovendien omgezet in een effectieve straf.

8 maanden schorsing voor Stijnen

Stijnen zal daarom in totaal acht maanden uit de neutrale zone moeten blijven. Broer Steven Stijnen kreeg een schorsing tot 31 maart en Sporting Hasselt moet een boete van 300 euro betalen. Dat meldt Het Belang van Limburg.

De broers Stijnen gingen na afloop van de wedstrijd ASV Geel-Sporting Hasselt (28 januari) door het lint. Hasselt verloor diep in blessuretijd door een omstreden strafschop. Na het laatste fluitsignaal gingen de poppen aan het dansen.

Uit het rapport van de scheidsrechter blijkt dat Stijnen het veld betrad zonder toestemming, het scheidsrechterstrio beledigde en intimideerde, tegen de deur van de kleedkamer van de arbiters trapte en de deur van die kleedkamer probeerde te forceren. Zowel club als de procureur van de Voetbalbond kan nog in beroep gaan tegen de straffen. Het is nog niet duidelijk of ze dat ook effectief zullen doen.