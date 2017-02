Alderweireld baalt van 1-0 verlies bij Gent: "Een ongelukkige goal, maar voor een vol Wembley kunnen we dit rechtzetten"

Tottenham keerde donderdag met een 1-0-nederlaag terug naar Londen. De Spurs staan volgende week voor een linke opgave om AA Gent uit de achtste finales van de Europa League te houden.

"Onze eerste helft was lastig", reageerde verdediger bij de Spurs Toby Alderweireld voor de camera van Voetbalkrant.com. "Maar ook Gent creëerde niet al te veel."

Perbet - Coulibaly

Jérémy Perbet brak na de pauze de ban voor de Buffalo's. Hij startte verrassend in de basis ten koste van Kalifa Coulibaly. "We wisten hoe Gent voor de dag zou komen. Wie dan uiteindelijk start, maakt niet zoveel uit. Al gingen ze met Coulibaly opportunistischer spelen."

"In de tweede periode hielden we beter de controle, en was het belangrijk om dat uitdoelpunt te maken. Wij vonden het gaatje niet, maar slikten wel een ongelukkige goal. Die 1-0 moeten we in een vol Wembley kunnen rechtzetten", besloot Alderweireld.