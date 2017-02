Southampton tekent ex-verdediger van Juventus en Barcelona

Caceres zat tot nu toe zonder club, maar werd opgepikt door Southampton tot tenminste het einde van dit seizoen. De centrale verdediger, die ook op rechtsback uit de voeten kan, is een Uruguayaans international en vertrok vorig seizoen bij kampioen Juventus. De 29-jarige speler speelde daarvoor bij Sevilla en Barcelona, waar hij de Spaanse titel en de Champions League won.

Southampton haalt hem nu naar de Premier League om de blessure van Nederlander Virgil Van Dijk op te vangen. Die zal drie maanden niet kunnen spelen door een enkelblessure.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of defender Martín Cáceres on a deal until the end of the season! 😇 https://t.co/MSaKD6OGs3