Wat is er aan de hand met Refaelov? "De beste Rafa komt wel terug, hij kan zijn kwaliteit onmogelijk kwijt zijn"

"Refaelov is niet versleten. Geef hem gewoon wat tijd en vertrouwen" - Franky Van der Elst

“Refaelov is dertig, het is niet dat hij 34 of 35 is en daarbovenop nog eens versleten is, hé. Neen, het is zeker en vast nog niet voorbij voor die jongen. Ik zou zeggen: geef hem gewoon wat tijd en vertrouwen. Hij is er niet bij gebaat om nu op de bank terecht te komen. Het heeft geen zin om hem langs de kant te laten”, besluit Van der Elst.

Ook Michel Preud’homme gelooft nog steeds in Refaelov. “Lior neemt altijd alle verantwoordelijkheid van de ploeg op zich. Logisch gezien zijn ervaring. Maar hij moet het rustig aan doen”, aldus de trainer van Club Brugge.