Esiti won het fysieke duel van zijn idool: "Ik zei Wanyama dat ik fan was, maar hij was precies niet goed gezind"

Ik ging neer met krampen, maar zei tegen mezelf: 'niet nu, je moet nog werken voor het team' -Anderson Esiti Deel deze quote:

Dat de Nigeriaan aan het einde van de wedstrijd piepedood zat, is het understatement van de dag. "Ik heb nog nooit zóveel duels uitgevochten en zóveel contact gevoeld als vandaag. Het zijn sterke jongens, hé. Dit was een goeie match."

"Ik had inderdaad krampen, maar ik moest gewoon blijven gaan. Je weet nooit wanneer je daardoor nog tegen een gevaarlijke situatie komt. Ik ging even neer, maar zei tegen mezelf: 'niet nu, nu moet je voor het team werken.' Dat lukte en we wonnen."

Waarom lukt het Gent niet in de competitie, maar wel tegen de groten van de Premier League? "Iedereen was spectaculair goed vandaag. Waarom dat in de competitie niet is, is me een raadsel. Soms hebben we ook gewoon pech gehad."