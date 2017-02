De Rode Duivels doen hun duit in het zakje: "Time Out tegen pesten"

door Redactie



De Rode Duivels werken actief mee aan de campagne tegen pesten

Foto: © photonews

Vandaag start de Vlaamse Week tegen Pesten, voor de sportsector de climax van de campagne Time Out Tegen Pesten. De Rode Duivels geven het goede voorbeeld met het Time Out gebaar, en roepen iedereen op om hen te volgen: Allemaal samen, Time Out tegen Pesten!