Hooligans bereiden zich voor op WK: "We zijn gevaarlijker dan de special forces" en "200 profs halen het van 2000 amateurs" (met beelden)

door Redactie



Het WK in Rusland moet een feest worden, maar blijkbaar willen de Russische hooligans daar hun eigen betekenis aan geven. Die mannen zijn blijkbaar 'aan het trainen' geslagen voor wat "een feest van geweld" moet worden.

De Britse omroep BBC trok naar Rusland om een reportage te draaien met de leiders van de hooligans. "Het is een speciaal gevoel wanneer de adrenaline je bloed vergiftigt. Dan kan je alles bereiken", zegt Vasili "the killer", één van de beruchtste hooligans. "De Britse hooligans waren vroeger onze bron van inspiratie. Maar nu zijn we de saaie fans die in een bar bier drinken en dan wat vechten beu. We zitten op een hoger niveau. We zijn gevaarlijker dan de "special forces"."

En dan waren er nog de Orel Butchers, de zwaarste hooligans van Spartak Moskou. "Als we ons netjes gedragen, zal niemand ons later herinneren. Als we stout zijn, drukken we onze stempel en zullen onze acties in het geheugen gegrift zijn", zeggen ze daar. "Veel Engelsen waren in Frankrijk om plezier te maken, te zingen en met wat glazen te gooien, maar wij waren vast van plan om de confrontatie aan te gaan. De Engelsen waren met veel meer dan wij: 2.000 amateurs tegen 200 profs. De 200 profs hebben hen op hun plaats gezet."