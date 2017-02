Acheampong, de sneltrein die vooral in Europa rendeert

Frank Acheampong hield gisteren serieus huis in de verdediging van Zenit St.-Petersburg. Branislav Ivanovic, toch niet de minste, wist een uur lang niet waar hij het had. En het is niet de eerste keer dat Acheampong Europees schittert... Niet toevallig ook.

We gaan er geen doekjes om winden: de twee grootste wapens van Acheampong zijn snelheid en een hard en precies schot. In België kan hij die niet zoveel bovenhalen, in Europa wel. De wedstrijd tegen Zenit was het schoolvoorbeeld om dat aan te tonen. Anderlecht speelde een dikke dertig meter lager dan het gewend is in de Belgische competitie.

Dertig meter, dat betekent ook dertig meter meer ruimte voor de flankaanvallers in de rug van de verdedigers. Acheampong probeerde na zijn openingsgoal nog eens op volle snelheid door het centrum te lopen, waarna er een stevige fout op hem moest gemaakt worden, want ondanks dat hij de bal tien meter voor zich duwde, leek hij het leer nog te gaan halen.

In Europa krijgt hij hopen meer ruimte om te rennen.

De snelheid van 'Fast Franky' is dus vooral Europees een serieus wapen. In België krijgt hij die ruimte zelden of nooit, want tegen Anderlecht spelen de meeste ploegen toch veel voorzichtiger. En dan is Acheampong veel minder gevaarlijk, want aan zijn voorzet is er toch nog enorm veel werk.

Ook in de play-offs?

En hij moest het dit seizoen een hele tijd als linksachter doen. Dan moet je niet één, maar meestal een stuk of drie man voorbij. Zo op topsnelheid geraken is bijzonder moeilijk. Toch zal Weiler hem achter de hand houden in de play-offs. Zeker als hij het kan aanleggen dat zijn ploeg iets lager gaat spelen en de tegenstander laat komen.

Dat houdt defensieve risico's in, maar ook veel meer ruimte voor de aanvallers. Die moeten in zulk een systeem ook hun defensief werk verrichten, maar de linies van de tegenstander kunnen dan veel makkelijker uitgerokken worden...