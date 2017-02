Verbauwhede over vertrek naar Zuid-Afrika: "Ik had een reputatie in BelgiÃ«Â gecreÃ«erd, niemand zat te wachten op mij"

Verbauwhede over vertrek naar Zuid-Afrika: "Ik had een reputatie in België gecreëerd, niemand zat te wachten op mij"

Voor de wedstrijd van Club Brugge tegen Westerlo was ex-doelman Glenn Verbauwhede te gast in de studio van Play Sports. Daar blikte hij nog eens terug op zijn vertrek uit België naar Zuid-Afrika.

"Ik ben daar gekomen door Benjani Mwaruwari. Hij had nog bij Portsmouth en Man City gespeeld, maar daar kreeg hij niet veel kansen," vangt Verbauwhede aan. "Sundowns zocht een doelman, zei hij. Dat snapte ik niet, want ze hadden vier fantastische doelmannen die allemaal voor hun nationale ploeg spelen."

Hij gaf ook toe dat een vertrek uit België noodzakelijk was. "Ik had een reputatie in België gecreëerd, niemand zat te wachten op mij. Het was een verademing om even weg te zijn," aldus Glenn Verbauwhede.

In België speelde Verbauwhede voor Club Brugge, Kortrijk en Westerlo. In 2013 koos Verbauwhede voor een avontuur in Zuid Afrika, waar hij begon voor Mamelodi Sundowns maar in zijn eerste seizoen geen enkele wedstrijd speelde door een enkelblessure. Na dat avontuur ging hij nog naar Free State Stars en Maritzburg United. In 2016 stopte de 31-jarige doelman definitief met voetballen.