Vanaken is beslissend en heeft goed nieuws voor fans van Club Brugge

Hans Vanaken loodste Club Brugge vrijdagavond voorbij KVC Westerlo. De aanvallende middenvelder speelde een goede wedstrijd en bekroonde die in de slotfase met anderhalve goal.

“Ik vond beide doelpunten belangrijk”, stak Vanaken na de match van wal. “Dankzij dat eerste doelpunt groeide het geloof in de ploeg opnieuw. We zijn blijven duwen en blijven proberen en uiteindelijk viel ook het tweede doelpunt. Mijn tweede goal? Goh, ik geloof dat dat het enige was dat ik kon doen. Het lukte perfect.”

Vanaken speelde tegen Lokeren al goed, tegen Westerlo bevestigde hij zijn goede vorm. “Ik voel dat ik beter begin te spelen en dat ik naar mijn beste vorm groei. Ik hoop dat ik de volgende weken kan bevestigen”, benadrukte de aanvallende middenvelder.