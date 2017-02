Vetokele: "Ik ben niet snel onder de indruk, maar wat ik in die zes maanden bij Zulte heb gezien, was indrukwekkend"

Sint-Truiden staat zaterdagavond tegenover Zulte-Waregem. Het is vooral een speciaal duel voor Igor Vetokele, want hij speelde dit seizoen al in het shirt van beide clubs.

Vetokele kent zijn tegenstander van zaterdag maar al te goed en hij weet ook wie in het bijzonder een gevaar zal vormen. "Ik ben niet snel onder de indruk, maar wat ik in die zes maanden bij Zulte van Meïté heb gezien, was indrukwekkend. Om zich verder te ontwikkelen zal hij in de zomer wellicht een stap hogerop zetten."

Naast Soualiho Meïté is er ook Lukas Lerager om de tegenstander het vuur aan de schenen te leggen. "Lerager kan 90 minuten blijven gaan. De ene seconde zie je hem als centrale verdediger, de andere staat hij vooraan. Bovendien is hij een Deen en die spelen altijd gedisciplineerd," zei Vetokele in Het Belang van Limburg.

STVV heeft nog weinig te winnen of verliezen in het klassement, Zulte-Waregem staat derde en kan nog kostbare punten pakken voor aanvang van de play-offs. De heenmatch eindigde op 0-2 in het voordeel van Zulte-Waregem.