De Witte geeft Nederlanders raad om ook competitieformule te veranderen en houdt stevig pleidooi voor Be-Ne-Liga

Ivan De Witte loopt al jaren het idee van een Belgisch-Nederlandse competitie te verdedigen. Maar voorlopig predikt hij in de woestijn. Bij onze Nederlandse buren zijn ze echter nieuwsgierig naar het idee erachter.

De Witte laat in Voetbal International ook niets aan de verbeelding over. "Als we niks doen, gaan we eraan", stelt hij duidelijk. "Een BeNe-liga heeft zin. Daar zou ik me hard voor durven maken. In tegenstelling tot een Atlantic League. Dat idee is pure flauwekul."

Het idee rijpt al decennia, maar het werd in het verleden telkens afgeschoten. "Toen was er niet veel appetijt in Nederland. Alleen PSV was voor. Maar langzaam worden de geesten rijper. Door de toestand van het voetbal en de moeilijkheden om nog wat te bereiken in Europa, zal de redelijkheid toenemen."