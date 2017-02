'Wenger zal dat niet kunnen, daardoor is de positie zo interessant voorÂ potentiÃ«le vervangers'

'Wenger zal dat niet kunnen, daardoor is de positie zo interessant voor potentiële vervangers'

Arsene Wenger ligt opnieuw onder vuur nadat Arsenal zwaar verloor tegen Bayern München en ook de kans op de titel zo goed als kwijt is. Liverpool-legende en analist Jamie Carragher vindt echter dat ze zich bij Arsenal geen zorgen hoeven te maken over een vertrek.

De supporters van The Gunners verliezen stilaan hun geduld als het over coach Wenger gaat door de aanhoudende mindere resultaten. Het contract van Wenger loopt deze zomer af, en het lijkt waarschijnlijker dan ooit dat er een einde komt aan zijn 20-jarige verblijf in Noord-Londen.

"Zal het huisje ineenstorten als Wenger vertrekt? Nee. Ze wonnen ook voor hij aankwam en ze zullen nog winnen in de toekomst. Het is alleszins een fantastische aanbieding voor iemand met verse ideeën, en Arsenal is ook nog een van de rijkste clubs ter wereld," aldus Carragher in zijn column in The Daily Mail. "Deze club heeft geen zware operatie nodig. Het heeft nood aan nieuwe ideeën. En het mag niets uitmaken dat de grote namen - Guardiola, Mourinho, Klopp and Conte - al ergens anders zitten."

Hij trok ook de vergelijking met een andere grote coach: Sir Alex Ferguson. "Ferguson vertrok bij Manchester United toen ze kampioen werden. Wenger zal dat niet kunnen, daardoor is de positie zo interessant voor potentiële vervangers," besloot Jamie Carragher.