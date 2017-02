Club-speler spiegelt zich aan... Deschacht

Er zijn niet veel jongens die hun hele carrière nog bij één club afwerken. Zonder ongelukken haalt Olivier Deschacht dat bij Anderlecht. En zelfs bij aartsrivaal Club Brugge hebben ze daar respect voor.

Laurens De Bock zit al een tijdje bij Club Brugge en heeft België nog nooit verlaten. Hij heeft daar wel zin in, maar anderzijds kan hij ook een hele carrière in het vaderland wel smaken. "Ik heb ook wel dromen. Als ik ooit de kans krijg om in het buitenland te spelen, zal ik dat zeker overwegen."

"Maar ik heb ook altijd gezegd dat ik er geen enkel probleem mee zou hebben om mijn hele carrière aan de top van de Belgische competitie te spelen met Club Brugge. Zoals Olivier Deschacht gedaan heeft met RSC Anderlecht", zegt hij in Het Nieuwsblad.