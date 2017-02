Refaelov over ploegmakker Izquierdo: "Het moment dat hij te veel zou gaan nadenken, dÃ¡n riskeert hij in de problemen te komen"

Refaelov over ploegmakker Izquierdo: "Het moment dat hij te veel zou gaan nadenken, dán riskeert hij in de problemen te komen"

door Redactie



Lior Refaelov zoekt nog naar zijn beste vorm sinds zijn wederoptreden in het elftal van Club Brugge. De Israëliër is een goede vriend van Gouden Schoen José Izquierdo en heeft niets dan lof voor zijn ploegmaat.

"Die Gouden Schoen was dik verdiend na een fantastisch jaar! Vooral in de play-offs stond hij er. Op dit moment is hij de beste speler in België", zegt Lior Refaelov in Het Laatste Nieuws. "Of hij nerveus was? Ja, maar ik heb heb gekalmeerd door te zeggen dat er echt niemand anders kon winnen dan hij. Toen zijn naam werd bekendgemaakt, kwam hij direct naar mij toe om me een knuffel te geven."



Refaelov is er zeker van dat zijn Colombiaanse ploegmaat met de druk zal kunnen omgaan. "Omdat wij een heel nuchtere spelersgroep hebben die hem daarin wel zal bijstaan. Maar José heeft de kwaliteiten en vooral de persoonlijkheid om dat te doen. Voor mij is het cruciaal dat hij vrolijk door het leven blijft stappen. Het moment dat hij te veel zou gaan nadenken en luisteren naar de buitenwereld, dán riskeert hij in de problemen te komen."