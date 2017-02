Refaelov is nog altijd niet verlost van liesproblemen: "Nog Ã©Ã©n inspuiting nodig"

Refaelov is nog altijd niet verlost van liesproblemen: "Nog één inspuiting nodig"

Lior Refaelov heeft nog niet kunnen schitteren in het nieuwe jaar. Zijn liesproblemen spelen hem nog altijd parten, maar de Israëliër hoopt tegen de start van de play-offs helemaal fit te zijn.

"Ik speel soms wat op veilig, niet met genoeg overtuiging", geeft Refaelov toe in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Het is ook mentaal. Ik denk te veel na of een bepaalde beweging pijn zal doen aan mijn lies, ik train en speel niet naturel."



De Israëliër onderging vorig jaar een liesoperatie, maar speelt dus nog altijd niet helemaal bevrijd. "Het zit er dik in dat ik nog één lokale inspuiting nodig zal hebben om volledig pijnvrij te zijn. Dat zijn we op dit moment aan het bespreken met de Israëlische chirurg die me opereerde en de medische staf van Club. Maar ik voel dat ik er nood aan heb, al was het maar om me mentaal te bevrijden."

Ontgoocheld

Preud'homme wisselde Refaelov de voorbije weken regelmatig. "We kennen elkaar nu al zoveel jaren en er is ongelooflijk veel respect tussen ons. Ik heb de trainer niet nodig om me te zeggen dat hij ontgoocheld is in mij. Want dat ben ik zelf ook. Hij had gelijk dat hij me wisselde. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik het graag heb, hé. Wanneer we de beste Refaelov zullen terug zien? Als die pijn weg is. Ik hoop tegen de play-offs", besluit de 30-jarige Club-speler.