Nee, verdediger smeekte niet om terug te mogen keren naar Anderlecht: "Cavens, Hoefkens en Losada waren mijn idolen"

door Redactie



Anderlecht werd de voorbije zomer nog gelinkt aan Mathias Bossaerts. Die trok uiteindelijk naar KV Oostende en beweert nu dat er nooit contact geweest is met zijn ex-ploegmaat.

Het was Urbain Haessaert die ooit verkondigde dat Bossaerts op zijn knieën gesmeekt had om te mogen terugkeren. "Ik stoorde mij weleens aan die verhalen dat Musonda Jr. en ik Anderlecht ooit zouden gesmeekt hebben om terug te mogen te keren. Ja, er was een periode bij City waarin ik dacht aan een uitleenbeurt, maar ik heb nooit naar Anderlecht gebeld. Ik heb niet eens het nummer van Van Holsbeeck", zegt hij in Het Nieuwsblad.

En zo speciaal is een match tegen Anderlecht blijkbaar niet voor hem. "Tegen een ex-club aantreden is altijd speciaal, maar eigenlijk ben ik meer een Beerschot-man dan een Anderlecht-product. Uiteindelijk voetbalde ik maar één jaartje bij Anderlecht en kreeg ik mijn opleiding vooral bij Beerschot. Als klein manneke waren Hoefkens, Cavens en Losada mijn helden."