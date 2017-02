Overzicht Europa: Carcela aan het kanon, 50.000 doelpunten in de Bundesliga

Terwijl Club Brugge op bezoek ging in Westerlo werd er op de Europese velden nog gevoetbald op vrijdagavond. Zodat u niets gemist heeft van deze wedstrijden is hier het volledige overzicht.

Juventus is een van de weinige clubs die in eigen huis nagenoeg onverslaanbaar is. Deze keer wonnen ze 4-1, met doelpunten van Marchisio, tweemaal Dybala, en wie anders dan Higuain met zijn negentiende. In de blessuretijd werd de clean sheet van Buffon nog weggekopt, maar dat maakte natuurlijk geen verschil meer in het resultaat.

Bayer Leverkusen oogt nog op een plaats in Europa voor volgend seizoen, maar moest dan wel winnen bij Augsburg, dat deden ze ook met 1-3. De opener van Bellarabi was het 50.000ste doelpunt in de geschiedenis van de Bundesliga.

HISTORY IS MADE! @KimoBellarabi of @bayer04_en scores the landmark 50,000th Bundesliga?src=hash">#Bundesliga goal! Congrats! Bundesliga50k?src=hash">#Bundesliga50k pic.twitter.com/UkvlXw3bHt — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) Bundesliga_EN/status/832680425654939648">17 februari 2017

Voorlaatste in de stand Granada wist heel belangrijke punten te pakken tegen Real Betis, en hoe. De score werd geopend door oude bekende van bij Standard Mehdi Carcela, het was zijn vierde in veertien matchen (zie video). Ook Adrian Ramos, bekend van zijn passage bij Dortmund, maakte twee goals. Beide ploegen pakten in de tweede helft nog een rode kaart in dezelfde fase. Eindstand: 4-1.

Monaco leek op voorhand een hapje Bastia te eten, maar dat viel even tegen voor de Zuid-Fransen. Het kwam zelfs op achterstand, Silva kon in de tweede helft toch nog een punt uit de brand slepen.

In Nederland won Roda JC de degradatietopper tegen Go Ahead Eagles, en zo staan ze voorlopig op een veiligere veertiende plaats.

Overzicht van alle wedstrijden op vrijdagavond:

20:45 Bastia - Monaco 1-1

20:30 FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1-3

20:45 Juventus - Palermo 4-1

20:00 Roda JC Kerkrade - Go Ahead Eagles 1-0