Genk moet zich meteen weer focussen op competitie: "De match tegen Charleroi wordt super belangrijk"

door Redactie



KRC Genk reisde vandaag met een 2-2 gelijkspel op zak van Roemenië terug naar België. De Limburgers moeten zich snel terug focussen, zondag ontvangen ze play-off concurrent Sporting Charleroi.

Genk verloor onder Albert Stuivenberg nog maar één keer in de competitie (1-0 in Mechelen) en incasseerde de voorbije drie competitieduels geen enkel doelpunt. Zondag krijgt het in de Luminus Arena het Sporting Charleroi van Felice Mazzu tegenover zich. De Karolo's tellen momenteel twee punten meer dan Genk en staan vijfde.

"We weten allemaal dat Charleroi een rechtstreekse concurrent is en we moeten vol voor de drie punten gaan", is Siebe Schrijvers duidelijk. "We gaan eerst heel goed recuperen van het Europese duel. Zondag moeten we 100% zijn. Het wordt een super belangrijke wedstrijd in de reis naar play-off 1", weet de 20-jarige aanvaller.