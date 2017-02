VIDEO: Siebe Schrijvers na prachtige assist: "Beelden nog eens bekijken en genieten"

door Redactie



KRC Genk heeft in de Europa League een goede uitgangspositie veroverd op het veld van het Roemeense Astra Giurgiu. Maar zowat elke Genkse speler bleef met een dubbel gevoel achter na de late Roemeense gelijkmaker.

"2-2 is misschien geen slechte uitgangspositie, maar er zat veel meer in", zei Siebe Schrijvers in het flashinterview na de wedstrijd. "We hadden beter in blok moeten staan op het einde van de wedstrijd. Het negatieve is dat we twee vermijdbare doelpunten incasseren, maar we maken ook twee goals na mooie acties. Dat moeten we onthouden."

De 1-2 was van een fabelachtige schoonheid. Schrijvers legde de bal met een subtiel hakje panklaar voor Leandro Trossard. "Ik kreeg een goede pass van Samatta en hoorde Leandro perfect coachen. Ik kon hem blind klaarleggen. Een goal uit het boekje. We gaan de beelden nog eens bekijken en genieten." Hoe komt het dat Genk alsnog de zege uit handen gaf? "Ik heb er eigenlijk geen uitleg voor. Maar kom, dit moeten we thuis afmaken", besloot Schrijvers.