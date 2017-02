Buffel opnieuw tussen de lijnen: "Altijd erg betrokken gebleven bij de groep"

door Redactie



Gisteravond liet Albert Stuivenberg kapitein Thomas Buffel een paar minuten voor het einde van de partij tegen Astra Giurgiu invallen. Een mooi moment voor de 35-jarige Genk-speler, al slikte de ploeg nog een late gelijkmaker.

Buffel mocht in de slotfase van de Europese wedstrijd in Roemenië, die op 2-2 eindigde, invallen. Maar Genk slikte nog een bittere pil. In de laatste minuut gaven de Limburgers de zege nog uit handen. Buffel had dan ook een dubbel gevoel bij zijn comeback, aldus Stuivenberg. "Het zal Thomas deugd gedaan hebben dat hij op het veld stond, maar hij baalde enorm van het resultaat", zegt de Genk-trainer in Het Laatste Nieuws.

Buffel is terug van weggeweest, al was hij nooit ver weg. Ook vlak na het overlijden van Stephanie volgde hij Genk nog op de voet om zijn zinnen wat te verzetten. "Ondanks die zware periode is hij al die tijd heel erg betrokken gebleven bij de groep", vertelt Stuivenberg.