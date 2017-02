Simon Vermeiren en Beerschot-Wilrijk zagen einde komen aan zegereeks: "We tillen er niet al te zwaar aan"

Beerschot-Wilrijk zag vorig weekend op het veld van Geel een einde komen aan een indrukwekkende zegereeks. Zaterdag krijgt de ploeg van Marc Brys Oosterzonen op bezoek. Dat is de ex-club van Simon Vermeiren en Fessou Placca.

Simon Vermeiren maakte vorig seizoen in derde klasse 24 goals namens Oosterzonen. Dit seizoen bengelt zijn ex-club onderaan het klassement. "Maar het is geen slechte ploeg. Door het vertrek van Fessou en mezelf zijn ze vooraan een beetje onthoofd", zegt Vermeiren. De 26-jarige aanvaller hoopt op een leuk weerzien met zijn ex-ploegmaats.

"In de heenwedstrijd hing er een gespannen sfeer. Maar intussen heeft iedereen bij Oosterzonen aanvaard dat we weg zijn. Ze begrijpen onze keuze uiteindelijk wel. De andere spelers zouden in ons geval exact dezelfde beslissing genomen hebben", denkt Vermeiren, die z'n ex-club moeilijk kan inschatten. "Ze spelen anders dan vorig seizoen en er kwamen heel wat nieuwe jongens bij tijdens de winterstop."

Bij zijn nieuwe club Beerschot-Wilrijk loopt alles op wieltjes, al eindigde de imposante zegereeks op het veld van Geel. "Maar we zullen daardoor niet aan onszelf beginnen twijfelen. Geel is een zeer degelijke tegenstander en de weersomstandigheden waren niet optimaal. Kan gebeuren. Onze reeks was hoe dan ook historisch. Met dat gelijkspel liepen we bovendien nog een puntje uit. Neen, we tillen er niet al te zwaar aan", zegt Vermeiren.

Ik heb een kleine vormdip, maar had deze terugval verwacht.

Statistieken

Na de winterstop verloor de ijverige aanvaller zijn basisplaats. "Ik heb een kleine vormdip, dat klopt. Niet abnormaal, de stage was fysiek behoorlijk intens en ik had door mijn laattijdige transfer de zomertrainingen gemist. Ik had deze terugval verwacht", blijft Vermeiren nuchter. "En bij een ambitieuze club als Beerschot-Wilrijk is het logisch dat je dan je basisplaats kwijt bent. Ik moet nu tonen dat ik het opnieuw verdien."

De topschutter van vorig seizoen maakte deze jaargang nog 'maar' vijf goals. Wegen die statistieken op een aanvaller? "Als spits maak je uiteraard liefst zo veel mogelijk doelpunten. Maar het takenpakket van een aanvaller is in het systeem van Marc Brys veel uitgebreider dan bij mijn vorige clubs. Bij Oosterzonen kon ik vaak wachten op die ene kans. Hier werk ik veel harder."