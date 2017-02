Walter Meeuws voorspelt wie in 1B volgend seizoen in eerste klasse speelt

door Yannick Lambrecht

Voor Antwerp-Lierse zei Walter Meeuws nog: "De winnaar speelt volgend seizoen in eerste klasse." Hij blijft bij dat standpunt nu de finale van de titelstrijd in 1B in zicht is.