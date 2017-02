"Ze missen altijd iets, dus ik zie maar twee kandidaten voor de titel"

Zulte Waregem verloor vorig weekend op bezoek bij Anderlecht en heeft nu vijf punten achterstand op paars-wit en Club Brugge. Toch is het seizoen nog lang, al is Essevee nu geen titelkandidaat (meer).

"Essevee miste altijd wel iets. Ze zijn geen titelkandidaat en zijn dat nooit geweest. Enkel Club Brugge en Anderlecht strijden dit jaar voor de titel", was Aad De Mos in Stadion duidelijk en kritisch op Essevee. Een mening die ook door andere analisten werd gedeeld overigens.

Maar: bij Zulte Waregem denken ze momenteel absoluut nog niet aan de titel. "De doelstelling was en blijft play-off 1 halen", klonk het niet voor het eerst aan de Gaverbeek bij monde van Francky Dury. "We mogen onszelf niet vergalopperen en moeten nog zoveel mogelijk punten halen om competitief in die play-offs te zijn."

Toch lijken ze bij Essevee wel degelijk zin te hebben om (op termijn) hoog te mikken. Maar eerst nog vier speeldagen overleven in de reguliere competitie. "We zijn mathematisch nog niet zeker van de top-6, dus moeten we eerst daarop focussen. En dan volgt er nog een belangrijke bekerfinale. Die speel je om te winnen, niet om te spelen. Pas daarna zijn er de play-offs."

Nu niet als titelkandidaat, laat staan favoriet naar voren worden geschoven? Geen kat die het erg vindt. Vanuit de luwte rustig verder werken is het devies - het herfstkampioenschap en de stress van de leidersplaats hadden Essevee eind 2016 al wat punten gekost. Maar als de Beker gewonnen wordt, kan en mag in play-off 1 alles - en moet niets. "Maar laat ons eerst maar eens winnen van STVV, ook geen makkelijke opdracht."