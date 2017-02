ARB Hamme moet tot het gaatje in absolute thriller

door Redactie



Veidec ARB Hamme wilde tegen Jette de volle buit pakken, maar het maakte het zichzelf lange tijd moeilijk. Een ware thriller werd het. Met goede afloop, dat wel.

Een opmerkelijke ruststand was het in Jette, want de thuisploeg was voor de koffie gewoon beter en stond daardoor ook niet onterecht 4-1 voor aan de rust.

Freitas maakte er na de pauze zelfs nog 5-1 van. Wedstrijd gespeeld? Neen, want El Hammouchi en El Moussaoui konden tot 5-3 terugkeren. Hamme koos voor een meespelende doelman en de aanvalsgolven bleven komen.

El Hammouchi en El Moussaoui prikten er elk nog eentje binnen, Bilal Achenteh maakte er in de voorlaatste minuut zelfs 5-6 van. Dolle vreugde bij Hamme zo na een felbevochten overwinning, belangrijk met oog op de play-offs. Volgende week wacht Limal in de heenronde van de 1/4e finales van de Beker van België.