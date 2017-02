BrÃ¼ls met Eupen: "De druk? Daar denken we niet aan"

Brüls met Eupen: "De druk? Daar denken we niet aan"

Christian Brüls had in Rennes moeite om zijn ritme te vinden. Eind januari maakte hij de terugkeer naar de club waar het allemaal begon voor hem, KAS Eupen. Nu voelt de speler zich goed en is hij klaar om te profiteren van de mogelijkheden.

Het kostte hem twee weken om zich terug 100% te voelen. Een relatief korte periode dankzij de intensiteit van de trainingen, volgens Brüls. “De training in Eupen is veel intensiever dan in Rennes en ik merk dat de vooruitgang ook sneller gaat. Na de match van afgelopen zaterdag kan ik zeggen dat ik mijn vorm teruggevonden heb,” zei hij gisteren op een persconferentie volgens La Meuse.

Vertrouwen, maar niet te veel

Tegen Kortrijk zal Eupen kunnen spelen met een vrije geest, de panda’s staan zes punten hoger dan Moeskroen. Maar opgelet: de zege tegen Gent mag niet leiden tot een overmaat aan vertrouwen, zei Brüls.

“We weten dat elke wedstrijd gespeeld moet worden. Deze keer is het thuis. De druk is verminderd sinds vorige week, maar niets is zeker. We moeten 100% blijven geven en dat vertalen in een goede teamgeest; iedereen moet vol gaan voor elkaar. Met die mentaliteit maken we kans op de drie punten. De druk? Daar denken we niet aan, want dat veroorzaakt stress. Zaterdag moeten we rustig blijven, en dan zijn we zo goed als zeker van behoud.”