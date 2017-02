FranÃ§ois Kompany haalt uit naar Nicolas Lombaerts: "Hij geeft een verkeerd beeld van Brussel"

François Kompany haalt uit naar Nicolas Lombaerts: "Hij geeft een verkeerd beeld van Brussel"

door Redactie



Nicolas Lombaerts gaf deze week een opvallend interview aan een Russisch tv-station. De verdediger van Zenit zei daarin dat zijn vrouw zich veiliger voelt in Sint-Petersburg dan in Brussel. François Kompany, een geboren Brusselaar, reageert verongelijkt op Twitter.

De broer van Vincent Kompany kan niet lachen met de uitspraken van Nicolas Lombaerts, die ook op het forum van Voetbalkrant voor veel commotie zorgden. "Hij geeft een verkeerd beeld van Brussel", schrijft François Kompany op Twitter. "Dat artikel is schaamtelijk".

Match TV bracht onder meer een citaat van Lombaerts waarin hij stelt dat "veel immigranten in Brussel geen respect hebben voor vrouwen". Hij maakte zich dan ook zorgen over de veiligheid van zijn vrouw als hij zou verhuizen naar Brussel. Kompany stuurde nog een tweede tweet de wereld in: "Bravo om nog wat meer aandacht te geven aan alle idioten die het imago van onze mooie stad Brussel willen bevuilen."

L'article de Nicolas Lombaerts est honteux ... il donne une fausse image de Bruxelles ... — Francois Kompany (@FrancoisKompany) 18 februari 2017