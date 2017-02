Ghelamco schenkt klare wijn onder het motto 'We create together': "Als dit de norm wordt, ziet het er goed uit"

Een stadion moet mensen gelukkig maken en van wat ik gezien heb, doet dit stadion dat - Walter Baseggio Deel deze quote:

"En zoals ik het nu gezien heb, kan dat Eurostadion niet anders doen dan dat. Het is werkelijk indrukwekkend. En ik vind het fantastisch dat Ghelamco ook de mening vraagt van de fans. Want uiteindelijk zijn zij de belangrijkste gebruikers. Maar er wordt rekening gehouden met alles wat ze aanbrengen", aldus Baseggio.

In workshops van een 15-tal mensen tegelijk werd er gebrainstormd over hoe de beleving in het stadion nog beter kan. "Het ziet er fantastisch uit", kon ook Tim Smolders zijn bewondering niet verbergen. "Er is aan veel dingen gedacht waar wij nog niet aan dachten. Als dit de norm gaat worden, dan ziet het er echt goed uit in België."

"Vandaag de dag als fan naar een match gaan, is honderd keer anders. Als je sommige beelden ziet in het buitenland, dat is Tomorrowland in het klein. Ik denk dat er weinig mogelijkheden zijn om dit nog te verbeteren."