Lof voor Gentse mentaliteit: "Niemand was onder de indruk van Tottenham"

Tottenham kreeg donderdag een slag uit het donker vanwege AA Gent, dat hadden de Londenaren wel even anders ingeschat. De zege was vooral te danken aan de manier waarop Gent het aanpakte, dat zag ook analist Marc Degryse.

“Al snel was duidelijk dat AA Gent zich opnieuw in de Champions League waande," vangt Marc Degryse aan in Het Laatste Nieuws. "Gent voetbalde op hetzelfde elan als pakweg een jaar geleden. Alleen de naam van de competitie was anders.”

Niemand was onder de indruk van Tottenham - een gevolg van die ervaringen in de Champions League.

Na de openingsgoal was een tweede voor de Buffalo's dichterbij dan een gelijkmaker. “Veel ploegen zouden na de 1-0 hun voorsprong verdedigen, maar daar dacht Gent niet aan. Chapeau. Want hoe vaak zie je teams niet twijfelen bij een 1-0? Niet Gent, dat op zoek ging naar de 2-0. ’t Scheelde niets of dat was ook de uitslag. Maar Lloris hield Milicevic van een tweede treffer. Spijtig,” vond Degryse.

De terugmatch zal geen sinecure zijn maar Gent zit wel in een goeie positie, in tegenstelling tot de competitie. “Nu, met 1-0 naar Wembley trekken is een interessante uitgangspositie - het was belangrijk om die nul te houden. Een stunt zit er nog altijd in. Hoe plezant is dit voor die 7.000 Gentenaars die volgende week het Kanaal oversteken? Eén ding is zeker: als iemand aan die spelers van Tottenham zou vertellen dat dit AA Gent achtste staat, dan krijgt die gegarandeerd het antwoord: ‘That must be a joke,” grapte de analist.