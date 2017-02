Preud'homme ziet twee duidelijke werkpunten bij Club Brugge

"Het moet op veel vlakken beter" - Michel Preud'homme Deel deze quote:

“Het moet op veel vlakken beter. In beide grote rechthoeken – in aanvallend én verdedigend opzicht – moeten we scherper zijn. Gelukkig hebben we deze wedstrijd op wilskracht gewonnen. Al hebben we op zo’n slecht veld goed tussen de lijnen gespeeld, voor diepgang gezorgd en de nodige kansen gecreëerd.”