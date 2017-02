Mertens krijgen we voorlopig niet meer te horen: Napoli last spreekverbod in

door Yannick Lambrecht

Napoli zal voorlopig niet meer met de pers praten na openbare discussie tussen coach en eigenaar

Napoli gaf in de Champions League tegen Real Madrid een voorsprong weg en verloor met 3-1, achteraf was er een openbare ruzie tussen de coach en eigenaar van Napoli. De club van Dries Mertens heeft daarop beslist om niet meer met de pers te praten.