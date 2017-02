FA Cup: Leicester uitgeschakeld door derdeklasser, replay voor Man City

De mooiste bekercompetitie in Engeland is weer aangebroken, we zitten nu in de achtste finales. Een grotere verrassing dan het doorstoten van vijfdeklasser Lincoln City zullen we niet krijgen, maar er stonden wel nog mooie wedstrijden op het programma.

Kampioen Leicester slaagt er niet in om te herstellen van de dip die hen al een heel seizoen teistert. Bij derdeklasser Millwall liep het weer mis. The Foxes hadden zeker en vast het overwicht en het grootste deel van het balbezit, maar van de 19 schoten waren er maar 3 binnen de palen. Net na de rust kreeg Millwall ook nog een rode kaart voor de kiezen. Jamie Vardy viel in, Mahrez en Ndidi bleven op de bank. En in de 91e minuut gebeurde het: 1-0 voor de thuisploeg via Cummings. De derdeklasser stoot door naar de volgende ronde, Leicester City is uitgeschakeld en heeft enkel nog de Champions League om een prijs te pakken, maar dat lijkt redelijk onwaarschijnlijk.

Manchester City mag zich opmaken voor een replay tegen tweedeklasser Huddersfield, want de heenmatch bleef scoreloos. Een vreemde uitkomst, want bij The Citizens speelde zowat het hele eerste elftal. Kevin de Bruyne viel in in de 69e minuut.

Morgen komen Tottenham en Manchester United nog aan bod.

