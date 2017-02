Vandenbempt: "Niemand gelooft op dit moment nog dat het stadion er zal komen"

Anderlecht kondigde vrijdag aan dat de club geen deel meer zal zijn van het 'project Eurostadion'. Ghelamco zei daarop dat het niet definitief hoeft te zijn, en dat vindt ook Sporza-analist Peter Vandenbempt.

"Ik weet niet of het njet van Anderlecht definitief is. Het persbericht houdt de deur nog een klein beetje open. Officieel is het grootste bezwaar het comfort van de supporters. Dat begrijp ik niet zo goed," zegt een bedenkelijke Peter Vandenbempt bij Sporza. "Paars-wit denkt ook dat het de feeling van Anderlecht niet in het stadion zal krijgen."

Een van de voorwaarden is dat er een club uit 1A of 1B in het stadion moet spelen. Het kan natuurlijk ook zijn dat Ghelamco Union uitnodigt om daar te spelen en dan is dat probleem opgelost.

"Het voornaamste bezwaar van het Anderlecht-bestuur is vooral dat de club zoveel huur moet betalen en dat ze nooit eigenaar van het stadion zal worden," verklaart de analist. "Of dit alles betekent dat het stadionproject nu helemaal afgeschoten wordt, weet ik niet. Voor de lopende procedure is de beslissing van Anderlecht niet noodzakelijk een bezwaar, al is de perceptie natuurlijk wel negatief nu. Niemand gelooft op dit moment nog dat het stadion er zal komen. Dat zou een grote gemiste kans zijn voor de stad Brussel," besluit hij.