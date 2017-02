Welkom terug: Bale keert terug bij Real en legt de overwinning vast (met video)

Real Madrid zat voor de match tegen Espanyol Barcelona in de beste positie voor de Spaanse titel. De Koninklijke wou winnen om de afstand te houden van Barcelona, Atletico en Sevilla.

Het werd een simpele namiddag voor de Madrilenen. Zij hadden een hele match lang het overwicht, Morata maakte de eerste goal. Maar het hoogtepunt in Santiago Bernabeu was in minuut 71, toen die doelpuntenmaker gewisseld werd voor Gareth Bale. Hij maakte na een maandenlange blessure zijn terugkeer bij Real, en deed dat meteen met een doelpunt in de 83e minuut. Beide goals kwamen op assist van Isco. ​

In de slotfase zag Cristiano Ronaldo nog een penalty door de neus geboord, maar dat zal hem worst wezen dankzij de overwinning. Eindstand: 2-0.

