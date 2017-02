Lukaku begrijpt makers van FIFA 17 niet en dat maakt hij op deze manier duidelijk

Romelu Lukaku is bezig aan een beresterk seizoen. De Rode Duivel scoort bij Everton aan de lopende band, maar toch is dat niet voor iedereen voldoende om écht onder de indruk van zijn kwaliteiten te zijn.

Zo trapten de makers van het razend populaire videospel FIFA 17 op de tenen van Lukaku. EA Sports maakte eerder deze week bekend dat heel wat spelers een verbeterde rating zouden krijgen. Een nieuwe rating, die meer van toepassing is op hun vorm in het echte leven.

Wie Lukaku dit seizoen al in actie zag, ging ervan uit dat de spits een upgrade zou krijgen, maar niets is minder waar. De virtuele Lukaku kreeg geen nieuwe rating. “Het maakt niet uit of ik een upgrade krijg op een videospel, zolang ik het maar goed doe in het echte leven”, tweette Lukaku. De hashtag "Pro Evolution Soccer geeft me misschien een upgrade", is alvast veelzeggend.