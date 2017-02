Gill Swerts gelooft nog in de play-off kansen van Seraing: "Geen enkel team is beter dan wij in deze reeks"

Seraing draait een grijs seizoen in de Super Amateur Liga. De club van ex-Rode Duivel Gill Swerts heeft echter - ietwat verrassend - toch een licentie voor 1B aangevraagd en mikt nog op de play-offs.

Swerts wordt door trainer Christophe Gregoire op het middenveld uitgespeeld bij Seraing. De voormalige rechtsachter gelooft nog in de play-off kansen van de Luikse club, ook al staat Seraing pas achtste op 28 (!) punten van leider Beerschot-Wilrijk en negen van een plaats in de top-4.

"Ik geloof dat alles mogelijk is", zegt Swerts in La Meuse. "We hebben nog negen matchen en de inhaalmatch tegen Sprimont om dat doel te bereiken. We moeten bijna alles winnen, maar het is mogelijk", zegt de ex-Rode Duivel. "Ik geloof echt dat er geen enkel team beter is dan Seraing. Beerschot? Ja, maar ik herinner me dat we die ploeg in de tweede helft ook hebben laten schrikken."