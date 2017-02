Proto: "Ik ben erg blij met de vooruitgang van Youri Tielemans"

Silvio Proto staat dicht bij een terugkeer. De doelman van Oostende rondt zijn revalidatie af en zal weer het veld op kunnen bij de reserven. En dat is deze zondag, uitgerekend tegen zijn vorige club Anderlecht.

Silvio Proto wil zeker op het veld staan voor de komst van Anderlecht, de club waar hij jarenlang sterkhouder was. De doelman was al sinds november out met een zware blessure. “Ik speel maandag mijn eerste wedstrijd met de reserven,” zei hij aan RTBF. Het was een ernstig letsel, dus we moeten geduldig zijn.”

Proto zal de wedstrijd van de eerste ploeg zondag zeer aandachtig volgen. “We moeten minstens een punt pakken, omdat alle clubs in de top zes zo dicht bij elkaar staan,” zegt hij. “Ik denk dat we nog vier punten nodig hebben voor de kwalificatie.” Maar Anderlecht is een lastige klant. “Teodorczyk kan eender wanneer scoren, Hanni is terug in vorm, Acheampong speelde een grote match in Europa,” analyseerde de voormalige goalie van paars-wit. Eén speler in het bijzonder maakte indruk op hem: “Ik ben erg blij met de vooruitgang van Youri Tielemans. Hij is echt naar een hoger niveau gestegen sinds het begin van het seizoen."