Vertrek van Trebel was nodig: "Wie tegen zijn goesting blijft, verkloot het voor de rest"

Wilfried Van Moer en Eric Gerets, twee ontegensprekelijke legendes van Standard. Zij kwamen samen voor een duchtig gesprek over de bedenkzame stand van zaken bij hun oude club.

Op de vraag 'Zit er genoeg kwaliteit bij Standard?' hadden beide heren weinig goeds te zeggen. "Tot voor kort zou ik ja hebben gezegd. Maar iedereen speelt zonder vertrouwen," begint Van Moer. "Zelfs een Scholz, voordien nochtans een zekere factor. Of een Goreux. Excuseer, maar dat is geen speler voor het eerste elftal van Standard. Eerst was hij rechtsbuiten, dan rechtshalf, nu rechtsback."

Eric Gerets noemde daarop nog een paar voorbeelden. “Dossevi op niveau trekt de hele ploeg mee, maar dit seizoen is hij er niet. De beste Edmilson heb ik bij Standard nog niet gezien.”

Kwestie Trebel

“Maar een goeie Trebel, die missen we op het middenveld,” vindt Van Moer, maar hij gaf wel toe dat het vertrek noodzakelijk was. "Met Trebel kon je niets meer aanvangen. Die was verbrand in de kleedkamer. En wie tegen zijn goesting blijft, verkloot het voor de rest." Voor Gerets was het dan weer geen juiste beslissing om hem in het midden van het seizoen te verkopen. "Ik ben een fan, maar de beste Trebel heb ik dit seizoen niet gezien. Al zou ik zo’n speler nooit in de winterstop laten gaan. Wel in de zomer,” besluit hij.