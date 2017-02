'Tottenham maakte van trip naar Gent gebruik om speler van Anderlecht te scouten'

door Redactie



'Tottenham maakte van trip naar Gent gebruik om Youri Tielemans te scouten'

Foto: © photonews

Tottenham Hotspur vertoefde eerder deze week in België, om het in de Europa League op te nemen tegen KAA Gent. De Engelsen verloren met het kleinste verschil in de Ghelamco Arena, maar toch was de trip naar ons land niet voor niets.