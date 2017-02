Antwerp kan opnieuw (gedeeld) aan de leiding komen: "Tegen Lierse zat het allemaal tegen, een accident de parcours"

door Redactie



Door het puntenverlies van Lierse in Lommel (1-1) kan Antwerp de leider in de tweede periode vanavond inhalen. Als The Great Old wint op het veld van Roeselare komen ze naast Lierse opnieuw op kop.

"Misschien zijn ze zich al aan het voorbereiden op de finale", zegt Antwerp-coach Wim De Decker in Het Nieuwsblad. Roeselare won de eerste periode en is al zeker van een plek in de finale. "Ik kijk niet te veel naar hen, ik concentreer me liever op mijn eigen ploeg."

"We hebben deze week ontspannen gewerkt. Dat was toch belangrijk na die tik tegen Lierse. We hebben ons geamuseerd, de tactiek voor Roeselare is pas laat gekomen. Of we de druk voelen? Ach, ook de weken voordien was die druk er al. Dat hoort bij Antwerp. Toen zijn we daar toch ook goed mee omgegaan. Alleen zat het tegen Lierse allemaal wat tegen, een accident de parcours op een slecht moment", aldus De Decker. Als Antwerp (+8) en Lierse (+14) met evenveel punten eindigen, wordt er naar het doelsaldo gekeken.