Ooit hÃ©t grootste Belgische talent, nu geen Rode Duivel: "Dat niveau was te hoog gegrepen"

Ooit hét grootste Belgische talent, nu geen Rode Duivel: "Dat niveau was te hoog gegrepen"

door Redactie



Enkele jaren geleden stond hij te boek als één van de grootste Belgische talenten ooit, maar tot dusver is hij nog steeds geen vaste waarde bij de Rode Duivels. We hebben het over Adnan Januzaj, de man die door Manchester United aan Sunderland wordt uitgeleend.

“Hoe schitterend hij ook debuteerde bij Manchester United, dat niveau was te hoog gegrepen”, zegt ex Lokeren-spits Wlodek Lubanski. “Bij topclubs moet je elke week presteren en niet één keer schitteren, gevolgd door vijf middelmatige matchen. Maar hij zit nog in een opbouwfase en is nog jong.”

Lubanski heeft wel goede raad voor Januzaj. “Hij zou nog beter tot zijn recht komen in een ploeg die vaker de bal heeft dan staartploeg Sunderland. Met zijn dribbel en passing is hij meer aangever dan afwerker. Met zijn linkspoot en tengere gestalte doet hij me soms denken aan Robbie Rensenbrink, maar dat niveau haalt hij natuurlijk nog niet.”