Van Lancker heeft er nu al zin in: "Alles winnen in play-off 2"

door Julien Denoël vanuit Eupen



Kortrijk, dat is dezer weken een beetje alles of niks. Met na de goede match in Standard voorlopig vooral weer veel niks. Maar de Kerels zijn gered en kunnen dus vooruitkijken naar de toekomst ... in play-off 2.

Kortrijk heeft al eventjes niet echt nog iets om voor te spelen in de reguliere competitie. En dan is winnen altijd nog wel een doel, maar de druk lijkt toch een beetje van de ketel. Chevalier brengt grinta en een roes om te winnen, maar verder is het vooral al uitkijken naar de eindstrijd.

"Eupen was gewoon beter en gretiger dan ons in de tweede helft", besefte coach Van Lancker. "We hadden problemen in de organisatie. Jammer, want we kregen zelf ook enkele kansen, maar op het einde moeten we gewoon spreken van een verdiende overwinning voor Eupen."

"We hebben zin om alles te spelen én te winnen in play-off 2. Daar gaan we ons nu op voorbereiden, ook met oog op die wedstrijden. We willen dan echt op ons sterkste zijn."