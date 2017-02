Spelers reageren op tifo Standard, Scholz verrast: "Niet gezien"

"Dit was geweldig", aldus Edmilson Jr. na de wedstrijd. "Als je ziet wat voor een seizoen we meemaken én dat de fans dan nog zo massaal achter je staan, kan je hen alleen bedanken", gaf de Braziliaanse winger aan.

Alexander Scholz wist niet goed wat zeggen. "Om eerlijk te zijn heb ik die niet gezien", verraste de Deen iedereen. "De eerste die ik hier meemaakte was die tegen Anderlecht (met het afgehakte hoofd van Defour, nvdr.), maar die had ik ook niet gezien." De focus van de match, wellicht.

Die tifo was mooi, maar daarna was het wat minder, geef mij de Ghelamco Arena maar -Anderson Esiti Deel deze quote: