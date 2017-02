Gladbach onderuit na penaltymisser Hazard, Oulare doet opnieuw van zich spreken, Mertens op de bank (mÃ©t beelden)

Gladbach onderuit na penaltymisser Hazard, Oulare doet opnieuw van zich spreken, Mertens op de bank (mét beelden)

door Timothy Collard

door

Een overzicht van de gespeelde wedstrijden in het buitenland

Niet alleen in de Jupiler Pro League staan er dit weekend veel wedstrijden op het programma. In het buitenland kwamen verschillende Belgen in actie. Wij zetten de belangrijkste wedstrijden op een rijtje.