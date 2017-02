1 match, 2 helften, 1 ploeg, 2 gezichten: "Kwaliteit hebben ze genoeg, maar zoiets weegt op de groep"

Zulte Waregem is nu quasi zeker van play-off 1. De manier waarop ze in de tweede helft overtuigden tegen STVV doet het beste vermoeden met oog op de resterende weken in het kampioenschap. Maar het verschil met de eerste 45 minuten was wel enorm.

Eerlijk? We hebben het zelden gezien, zo'n groot verschil in kwaliteit tussen de eerste en tweede helft van een en dezelfde ploeg. Voor de pauze was het bijwijlen echt slecht, misschien wel de slechtste 45 minuten van Essevee dit seizoen - al werden ze na de koffie in Gent ook weggespeeld.

Maar na de kampwissel was ook het niveau helemaal gewisseld. Sommige acties waren Barcelonesk, andere combinaties helemaal. "Ik ben geen Messi en ik had een mindere periode", lachte Onur Kaya na de wedstrijd. "Maar ik ben blij dat ik nog eens beslissend kon zijn met een goal, een assist en een pre-assist. Het was lang geleden, al van in Standard."

"Maar zoveel verschil met de eerste helft? Dat zou eigenlijk niet mogen. Stress? Neen, daar had het zeker niets mee te maken. Het valt moeilijk te verklaren waarom we zo slecht zijn begonnen, al moeten we ook onthouden dat we het erg goed recht hebben gezet na de pauze."

Francky Dury zag dan weer wél een verklaring voor de mindere eerste helft. "We zijn echt met de beste bedoelingen begonnen, maar door de afwezigheid van veel jongens slaat de stress toe. Derijck, De fauw, Hamalainen, dan ook nog Lepoint die snel uitvalt, ... dat weegt op de groep. Ik vroeg om rustig te blijven en stap voor stap te werken, dat is het enige wat ik gezegd heb tijdens de rust. Kwaliteit hebben ze genoeg."